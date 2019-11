Kunst und Kultur im Gemeindebau

Mitte Oktober verwandelte sich der Innenhof des Karl-Wrba-Hofs im zehnten Wiener Gemeindebezirk in eine interaktive Bühne: Auf einem 250 Meter langen Teppich trafen Künstler direkt mit dem Publikum zusammen und schufen so ein interaktives Erlebnis. Dabei schöpfte der „Wiener Teppich #0“ aus dem Vollen und wartete gleich mit vier zeitgenössischen Zirkusgruppen, einem RAP-Duo, einem Chor und drei Musikern auf. „Der Zirkus am roten Teppich bildete im eindrucksvollen architektonischen Ambiente des Karl-Wrba-Hofes eine wunderbare Gelegenheit zum Austausch, zum gemeinsamen Kunsterlebnis, zum geselligen Miteinander.

Und genau darum geht es bei den Stadtlaboren: Um die Schaffung sozialer Räume mit den Mitteln der Kultur“, betont Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die die Bezirksinitiative Stadtlabore ins Leben gerufen hat.