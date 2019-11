Kathrin Gaál: „Der Wohnungsmarkt ist zukunftsfit“

Was sind die Vorzüge der Gemeindewohnungen Neu?

Die Gemeindewohnungen Neu bieten den Mietern besonders vorteilhafte Konditionen. Zu den Vorzügen zählen 7,50 Euro Miete pro Quadratmeter, keine Eigenmittel, keine Kaution, keine Befristung und 100 Prozent Vergabe durch Wiener Wohnen. Alles fair geregelt nach transparenten Vergabekriterien.

Welche Herausforderungen und Besonderheiten gibt es im Sektor Bauen und Stadterneuerung in Wien aus Ihrer Sicht?

Wachstum bedeutet Veränderung. Und wenn sich Gewohntes verändert, vor allem vor der eigenen Haustür, wird das niemals nur gute Laune und Unterstützung auslösen. Baustellen und neue Wohnbauten können für Ärger sorgen. Gleichzeitig kann ohne Bauarbeiten aber nichts Neues entstehen. Die Baustelle von heute ist die funktionierende Infrastruktur von morgen: die neue Schule oder die Wohnung, das neue Büro oder die Parkanlage, die neue U-Bahn oder der Sportplatz. Um diesen großen Wert des Bauens für die Wiener zu verdeutlichen, hat die Stadt gerade erst jüngst die Initiative „ Wien baut vor“ gestartet.

In Wien sind die Wohnungspreise im europäischen Vergleich niedrig. Wie schwierig ist es angesichts des Immo-Booms, das zu halten?

Wohnen ist heute ein globales Spekulationsgeschäft. Banken, Fonds und Versicherungen investieren in Wohnraum, um möglichst viel Geld zu verdienen. Lebenswerte Wohnungen sind damit in vielen Großstädten ein Luxus geworden. In Wien haben wir uns ganz bewusst für einen anderen Weg entschieden. Seit 100 Jahren halten wir die öffentliche Hand schützend über den Wiener Wohnungsmarkt. Damit auch die nächste Generation von dieser Politik profitieren kann, haben wir etwa jüngst die Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“ und ein neues SMART-Wohnbauprogramm beschlossen.

Wien ist Vorzeigestadt beim kommunalen Wohnbau. Andere Städte wollen das kopieren. Ist das Konzept so einfach übertragbar?

So einfach ist das nicht. Ein wichtiger Teil des Wiener Erfolgsgeheimnisses ist, dass wir unsere Wohnungen auch in den 1980er und 1990er Jahren nicht privatisiert haben und dafür vielfach kritisiert worden sind. Heute zeigt sich, dass diese Entscheidung goldrichtig gewesen ist. Denn wenn die Wohnungen einmal weg sind, hast du als Stadt nur noch einen sehr kleinen Hebel zur Mietpreis-Regulierung in der Hand.