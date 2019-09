Je grüner desto kühler: Der aktive Wohnbau fürs Klima

Auf insgesamt 14 Bauplätzen soll diese 900 Wohnungen umfassen. 600 davon fördert die Stadt Wien. Der Andrang auf das neue Stadtviertel ist groß: Die meisten Wohnungen sind bereits vergeben. Heuer im Herbst sollen die ersten einziehen, die letzten dann im Herbst 2020.

Um ein möglichst angenehmes Klima für die künftigen Bewohner zu schaffen, gibt es laut Reinwald eine „Litanei“ an Maßnahmen, die auch in andere Projekte künftig integriert werden können. Zusammenfassen lassen sich diese in zwei Strategien.