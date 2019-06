Interview: „Viele Besucher erblassen vor Neid“

Sie selbst ist zwar nicht in einem Gemeindebau aufgewachsen, aber viele ihrer Freunde und Bekannten. So hat Karin Ramser schon als Kind vor allem in den grünen Innenhöfen des Rabenhofes gespielt.

Heute besucht sie manchmal das dort ansässige Theater oder hat in einem anderen Wiener Gemeindebau beruflich zu tun. Schließlich ist die 47-jährige seit eineinhalb Jahren Direktorin von „Wiener Wohnen“ und damit Chefin der größten kommunalen Hausverwaltung in Europa.

KURIER: Was hat, historisch gesehen, den Sozialbau in Wien besonders geprägt?

Karin Ramser: Er war die Reaktion auf die für uns unvorstellbare Wohnungsnot, die vor hundert Jahren in Wien geherrscht hatte. Man muss sich vorstellen, dass im Vergleich zu heute damals nur ein Bruchteil verbaut war, dabei aber mehr als zwei Millionen Menschen in Wien lebten.

Das Wunder seither ist für mich, dass es alle Gemeindebauten immer noch gibt. Man hat sich ihrer nie als Tafelsilber bedient, um das Budget zu sanieren. Da gab es auch stets einen politischen Willen – der Gemeindebau hier blieb immer unangetastet.