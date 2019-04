H wie Hitzefrei: Statt der Klimaanlage kühlt die Kletterpflanze

Wenn in heißen Sommern nicht einmal die Nächte Abkühlung bringen, sehnen sich viele Stadtbewohner nur noch nach einem: einer Klimaanlage. Umweltfreundlich sind solche Geräte freilich nicht gerade.

Die Wohnbauvereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA) zeigt, wie Kühlung auch anders funktionieren kann – mit Pflanzen nämlich.

Noch lässt sich die natürliche Klimaanlage in der Oleandergasse im Stadtteil Breitenlee nur erahnen. Im Innenhof der kürzlich fertig gestellten Wohnhausanlage sind an den Fassaden Metallgitter montiert. Auf einer Fläche von 2.350 Quadratmetern sollen an ihnen bald Hopfen, Bergwald- sowie Weinrebe und andere Kletterpflanzen emporranken.

„Nachdem die Pflanzung erst im Herbst erfolgte, sieht man davon natürlich noch nichts“, sagt Franz Pranckl, Geschäftsführer der GPA-Planungsgesellschaft. Er schätzt, dass die rund 300 Bewohner der Anlage in ein bis zwei Jahren den Effekt der Pflanzen spüren.