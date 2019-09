Gemeinsames Gartln verbindet

Gurken, Pfefferoni, Salat, Kohlrabi und Knoblauch wohin das Auge reicht. Hobbygärtner Michael Roser ist glücklich. „Ich wollte immer schon einen Garten haben. Dass es gleich 600 Quadratmeter für meine Gartengruppe und mich wurden, ist wie ein wahrgewordener Traum.“ Gemeinsam mit neun anderen Nachbarn pflanzt Roser im Döblinger Rudolf-Sarközi-Hof Gemüse an. Wer wie Michael Roser einen gemeinschaftlichen Garten im Gemeindebau gründen will, sollte mit der Idee in eines der wohnpartner-Lokale kommen. Denn: um eine Genehmigung für einen eigenen Garten zu bekommen, ist einiges zu tun. So muss etwa bei größeren Gemeinschaftsgärten ein Verein gegründet werden. Es gibt aber auch kleinere Gartenformen – wie etwa „Mobile Beete“. Hierbei werden die mobilen Beete kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Pflanzen steuern dann die Bewohner bei.