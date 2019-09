Das Konzert der Vielen

Das Stadtlabor Gemeindebau beispielsweise öffnet in den Wiener Gemeindebauten temporär Räume zur kulturellen Nutzung. Rabl: „Wir laden Bewohner ein, an Kunst und Kultur teilzuhaben und sich mit eigenen Ideen einzubringen.“ So werden im Rahmen der „EXPO Gemeindebau“ zehn neue Arbeiten von zehn Künstlern gezeigt, die ihr Atelier im Wiener Gemeindebau haben. Die Ausstellungsobjekte werden in Zusammenarbeit mit Gemeindebaubewohnern entwickelt. Im Fokus stehen Themen wie „Nachbarschaft“, die Geschichte des George-Washington-Hofs oder das „Rote Wien“. „Es war wirklich toll zu sehen, wie sich Bewohner auf die unterschiedlichen Projekte bisher eingelassen haben und wie sich die diversen Erzählungen dann untereinander vermischen. Ich mag all die unterschiedlichen Menschen mit ihren Geschichten und ihren Erzählungen, da ist immer etwas dabei, das mich berührt“, so Rabl.

Bei der Veranstaltung „Wiener Teppich #0“ handelt es sich um einen Zirkus- und Musikparcours, bei dem sich spektakuläre musikalische und szenische Beiträge zu einer Gesamtinszenierung zusammenfügen.