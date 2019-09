Den Bestand erhalten, die Qualität verbessern

„Wichtig ist Bedarfsorientierung“

KURIER: Sieht man sich die aktuelle Situation an, entstehen in Wien ganz neue Stadtvierteln, wie etwa die Seestadt Aspern. Werden Neubauwohnungen häufiger nachgefragt, als sanierte Wohnungen?

Gregor Puscher: Die erste Frage, die sich bei diesem Thema für mich stellt, ist: Was brauchen die Menschen in unserer Stadt und was können wir dazu beitragen? Die Sanierung eines Wohnhauses muss von dem jeweiligen Eigentümer ausgehen – in Eigentumsrechte wird natürlich nicht eingegriffen. Wenn dafür Fördermittel in Anspruch genommen werden, können wir auf die Qualitäten des Projektes Einfluss nehmen. Im Neubau ist es von Beginn an unser Ziel, bedarfsorientierten Wohnraum zu schaffen – das heißt die Anforderungen für die Projekte werden laufend an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Somit können wir das Angebot in Bereichen wie „Generationen Wohnen“ oder „Wohnen für Alleinerziehende“ etc. mit dem aktuellen Bedarf abstimmen.

Gibt es bestimmte Personengruppen, die eher auf sanierte Wohnungen zurückgreifen, als auf Neubau?

Was die Interessenten für geförderte Wohnungen betrifft, gibt es insbesondere in Bezug auf die zeitliche Komponente große Unterschiede. Geförderte Neubauprojekte sind bereits in der Planungsphase online einsehbar. Das heißt ein bis zwei Jahre vor dem möglichen Bezugstermin können sich Interessenten darüber informieren. Viele Menschen mit einer langfristigen, vorausschauenden Lebensplanung nutzen dieses Angebot. Daneben können aber auch Themen wie Barrierefreiheit oder das umfangreiche Freiraumangebot entscheidend für die Wahl einer Neubauwohnung sein. Sanierte Wohnungen sind wiederum gefragt bei Menschen mit mehr Wunsch nach Urbanität und kurzen Wegen.

Welche Unterschiede gibt es in Bezug auf die Kosten zwischen Sanierung und Neubau?

Betrachtet man die Kostenseite, ist bei Neubauwohnungen in der Regel zu Beginn ein Eigenmitteleinsatz erforderlich, der bei Bedarf auch gefördert werden kann, die Miete ist aber oft niedriger als im sanierten Altbau. Dafür sind in der Sanierung keine Eigenmittel erforderlich.

Durch die Novelle der Bauordnung gibt es nun eine eigene Kategorie „geförderter Wohnbau“. Zwei Drittel einer Fläche, die in Wohngebiet umgewandelt wird, muss für den sozialen Wohnbau vorgesehen werden. Was erhoffen Sie sich von dieser Novelle?

Mit dieser Maßnahme hat sich Wien einerseits dazu entschieden, die Spekulation mit Grund und Boden wie auch mit den Wohnungen selbst zu bekämpfen und andererseits die Leistbarkeit des Wohnens und die zentrale Rolle des geförderten Wohnbaus zu stärken. Entwicklungen in anderen europäischen Ländern haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, langfristig sozial gebundenen Wohnraum zu sichern, um den Menschen leistbare Wohnungen bieten zu können. Die Bodenbevorratung für den geförderten Wohnbau ist eine der Hauptaufgaben des wohnfonds_wien. Dementsprechend erwarten wir uns durch die neue Widmungskategorie „geförderter Wohnbau“ eine preisdämpfende Wirkung. Eine politisch mutige Entscheidung und völlig richtig.