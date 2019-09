Gebäuden neues Leben einhauchen

Neue Stadtviertel, wie die Seestadt Aspern oder das Nordbahnviertel schießen regelrecht in Wien aus dem Boden – kein Wunder wächst die Bevölkerung doch immer weiter und braucht dementsprechend mehr Platz.

Um jedoch nicht unnötig Flächen zu versiegeln und so das Klima anzuheizen gibt es neben Neubauten eine weitere Option: Bestehende Gebäude zu sanieren, um sie für die Bevölkerung wieder lebenswert zu machen.

Wien fördert im Rahmen der „sanften Stadterneuerung“ die Neugestaltung solcher Gebäude. Hierfür müssen die Bauten jedoch einige Voraussetzungen mit sich bringen.

Bestandsaufnahme erster Schritt

Die Baubewilligung der Anlage muss unter anderem 20 Jahre zurückliegen und mindestens die Hälfte der Gesamtnutzungsfläche muss Wohnungen enthalten (alle Voraussetzungen unter www.wohnfonds.wien.at).

Erfüllt ein Gebäude alle Kriterien für eine Sanierung, wird in Zeiten des Klimawandels in erster Linie darauf geachtet, die thermischen und energetischen Eigenschaften zu verbessern.

Um das nachhaltige Nutzungspotenzial einer Anlage auszukosten, ist es jedoch unerlässlich, eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation zu machen. Denn wie das Wohnen in alter Bausubstanz zeitgemäß optimiert werden kann, liegt immer an den Potenzialen, die jede Liegenschaft mit sich bringt. Nur so kann eine konkrete Planung zum gewünschten Erfolg führen.