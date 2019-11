Das Vorzeigemodell basiert auf vier tragenden Säulen

Den zehnten Jahrestag der Einführung von „Sozialer Nachhaltigkeit“ als vierte Beurteilungssäule der Bauträgerwettbewerbe der Stadt Wien bzw. des Grundstücksbeirats nahm der wohnfonds_wien zum Anlass, eine Studie in Auftrag zu geben, um die Wirksamkeit dieses Bewertungskriteriums zu überprüfen und etwaige Adaptierungen vorzunehmen. Die beauftragte Autorin und Wohnbau-Expertin Andrea Reven-Holzmann schildert einige Ergebnisse der Studie: „Es hat sich unter anderem gezeigt, dass die Wohnprojekte im Bereich „Soziale Nachhaltigkeit“ eine beachtliche Vielfalt und durchwegs eine hohe Qualität aufweisen. Eine Reihe der gebotenen Qualitäten können mittlerweile als Standard gelten, viele andere werden in kreativer und innovativer Weise individuell für die jeweiligen Bauplätze entwickelt.“

Soziale Prozesse und deren professionelle Begleitung in der Einzugsphase sind also fixer Bestandteil des Geschehens im geförderten Wohnbau Wiens geworden, erzählt die Autorin weiter: „Soziale Nachhaltigkeit wird mittlerweile von allen am Wohnbaugeschehen beteiligten Professionen mitgedacht. Handlungsbedarf gibt es jedoch in der Kommunikation in Richtung der Bewohnerschaft. Was ausländische Expertendelegationen, die sich quasi im Wochentakt die Türklinke in die Hand geben, am geförderten Wohnbau Wiens bewundern und bestaunen, ist für die meisten Wiener seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit“.

Die Studie zum Nachlesen gibt es online: www.wohnfonds.wien.at/article/id/817