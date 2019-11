Wohnbauoffensive: Wien ist Europameister

Soziale Aspekte im Fokus

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie die Fülle an Bauträgerwettbewerben ermöglichen eine wesentlich raschere Projektrealisierung, Effizienzsteigerung sowie eine Kostensenkung beim Bau. Von der Widmung bis zur Wohnungsübergabe sollen zukünftig im Regelfall maximal 32 Monate vergehen. Das entspricht einer Verkürzung um mehr als ein halbes Jahr. Bauträger dürfen sich maximal an fünf Bauträgerwettbewerben der neuen Wohnbauoffensive oder an acht Verfahren über beide Initiativen gerechnet beteiligen, und zwar unabhängig davon, ob und inwieweit sie in diesen Bauträgerwettbewerben erfolgreich waren.

Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien schildert: „Bei der Entwicklung von neuen Stadtquartieren steht aktuell nicht nur die Schaffung von neu geförderten Wohnungen, die leistbar und auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten sind, im Vordergrund. Vielmehr liegt der Fokus auf nachhaltiger Quartierentwicklung, die sich durch bauplatzübergreifende Gemeinschaftseinrichtungen, vernetzte Grünräume, moderne Arbeitsformen, Geschäfte, Lokale, Kindergärten und Schulen auszeichnet.“

In der Berresgasse im 22. Bezirk entsteht etwa ein neues Stadtquartier, das sich durch rund 3.000 überwiegend geförderte Wohnungen und auch durch passende Infrastruktur auszeichnet. Geplant sind hier Bildungseinrichtungen, Gewerbe und Handel, gemeinschaftliche nutzbare Einrichtungen sowie vernetzte Grünräume und Freizeitflächen für die Menschen, schildert der Geschäftsführer des wohnfonds_wien. „Soziale Nachhaltigkeit wird in diesen neuen Wohnquartieren großgeschrieben und sorgt von Anfang an für ein gutes Miteinander der Bewohner und für eine funktionierende Nachbarschaft.“