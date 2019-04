Auswahl: Was der Wiener Wohnungsmarkt zu bieten hat

Solche Wohnungen sollen vor allem jene Menschen unterstützen, die unter gewissen Einkommensgrenzen verdienen.

Zusätzlich muss ein dringender Wohnbedarf bestehen: Das ist etwa der Fall, wenn zu viele Personen in einer zu kleinen Wohnung leben. Ist der Bewerber bereits seit zwei Jahren an der aktuellen Wohnadresse hauptgemeldet, wird er durch den sogenannten „ Wien Bonus“ in der Warteliste vorgereiht.

Verwalter der Gemeindebauten ist Wiener Wohnen. Dieser renoviert und bewirtschaftet 220.000 Gemeindebauwohnungen und ist damit der größte kommunale Hausverwalter in Europa.

Geförderte Wohnungen

Geförderte und Genossenschaftswohnungen werden in der Regel von gemeinnützigen Trägern errichtet (siehe B wie Bauträger). Die Stadt zahlt ein Drittel der Baukosten und ist für die Vergabe eines Drittels der Wohnungen zuständig.