Auf die Plätze, fertig, los!

Mit September 2019 startete Jugend am Werk das Projekt „Alt und Klein“ der Tagesbetreuung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf mit Tagesmüttern der Volkshilfe Wien, finanziert vom Fonds Soziales Wien (FSW). Gemeinsam mit den Kindern beteiligen sich die älteren Menschen mit Behinderung an Bewegungsliedern oder spielen Instrumente. „Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen es den Kindern, selbstverständlicher damit aufzuwachsen, dass alle Menschen unterschiedlich aussehen, manche von ihnen eingeschränkt sind oder eine eher ungewohnte Erscheinung haben. So werden Kinder unterstützt, weltoffen und tolerant aufzuwachsen,“ erklärt Wolfgang Bamberg, Geschäftsführer von Jugend am Werk, die Projektidee.