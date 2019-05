Wohnen in der Friedhofsgärtnerei: Nachbarn auf den Barrikaden

Für die einen ist es ein „ökologisches Vorzeigeprojekt“, für die anderen eine „ Bausünde“. An einem geplanten Wohnprojekt in der Ottakringer Gallitzinstraße scheiden sich bereits seit 2016 die Geister. Während SPÖ und Grüne am Wilhelminenberg 200 Wohnungen in ausgesprochen umweltbewusster Bauweise in Aussicht stellen und dafür Friedhofsgärtnerei-Flächen auf Bauland umwidmen wollen, kündigen Anrainer rechtlichen Widerstand an. Für sie ist das Bauprojekt mit seinen 16 Meter hohen Gebäuden überdimensioniert.

Das Wohnprojekt in der Gallitzinstraße vereine „ökologisches und leistbares Wohnen“, erklärten Christian Oxonitsch, SPÖ-Gemeinderat aus Ottakring, und der Planungssprecher der Rathaus-Grünen, Peter Kraus, am Montag bei der Präsentation der Pläne unisono.