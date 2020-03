Wiens Wohnbaustadträtin Gaal mit Coronavirus infiziert.

Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaal wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Das gab ihr Büro am Dienstag bekannt. "Es geht ihr gesundheitlich gut, sie zeigt nur sehr leichte Symptome der Lungenkrankheit Covid-19 und befindet sich in ihrem Zuhause in Heimquarantäne", sagt ein Sprecher.

Alle Personen, mit denen Gaal im entsprechenden Ansteckungszeitraum näheren Kontakt hatte, wurden über die Erkrankung informiert. Unter den Betroffenen befinden sich keine weiteren Mitglieder der Wiener Stadtregierung. Allerdings musste sich ihr enger Büro-Stab von sechs bis sieben Mitarbeitern in Quarantäne begeben.