Wohnbauoffensive erhält Schwung

Ganz wurde das ursprüngliche Ziel nicht erreicht: Noch bei der Präsentation im März sprach Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ( SPÖ) von 7500 neuen günstigen Wohnungen, die im Zuge der Wiener Wohnbauinitiative erreichtet werden sollen. Tatsächlich werden es 6250 sein. Das gab Ludwig am Mittwoch bekannt. Die ursprüngliche Zahl sei bloß ein grober Rahmen gewesen, heißt es nun.



Mit dem Projekt sollen die Rückgänge beim geförderten Wohnbau ausgeglichen werden, die als Folge von Sparmaßnahmen entstanden sind. Dafür hat die Stadt Wien im Frühjahr ein Darlehen zu günstigen Konditionen aufgenommen. Es wird an die insgesamt sechs Partner-Konsortien weitergegeben, die sich für die Initiative qualifiziert haben. Der fixe Zinssatz der Darlehen beträgt bis 2022 3,9 Prozent.



Wie viel von den 500 Millionen Euro sich die Konsortien von der Stadt Wien tatsächlich ausborgen, steht noch nicht fest. Die Genehmigung der einzelnen Darlehen soll jedenfalls Ende September im Gemeinderat beschlossen werden.



Der Schwerpunkt der Bauvorhaben liegt im 22. und 10. Bezirk: Allein in Aspern sollen mehr als 1500 der neuen Wohnungen entstehen, in der Entwicklungszone Hausfeld/Quadenstraße werden es 1400 sein. Rund um den neuen Hauptbahnhof werden 370 Wohnungen gebaut, etwa 200 auf dem Areal des aufgelassenen Personalhauses des Preyer'schen Kinderspitals. In der zweiten Jahreshälfte 2012 soll sich bereits ein Großteil der Projekte in Bau befinden.

Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 1,04 Milliarden Euro. Durch die Projekte sollen jährlich 6000 Arbeitsplätze gesichert werden, betont Ludwig.