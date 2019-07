Wo Wohnungslose in Wien Wellness erleben können

Rainer macht an diesem Montagvormittag das, was er auch an einem „normalen“ Arbeitstagen tut: Er wäscht Haare. Aber nicht wie sonst mit Brauseschlauch in seinem Friseursalon in Neubau.

Sondern in einem begrünten Innenhof an der Rechten Wienzeile auf der Wieden. Mithilfe einer Gießkanne.