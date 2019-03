Wo Wien demächst mit Pflanzenmärkten für Balkonien aufwartet

Am 26. April findet am Johann-Nepumok-Vogl-Markt in Währing die Pflanzentauschbörse der Gebietsbetreuung statt. (14 bis 18 Uhr). Philodendron gegen Salbei, Yucca-Palme gegen Basilikum – alles darf getauscht werden.

Dieselbe Veranstaltung macht am 27. April von 9 bis 14 Uhr am Yppenplatz in Ottakring halt. Auch dort kann Grünzeug für drinnen und draußen getauscht oder gegen eine freie Spende gekauft werden.