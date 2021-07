Wo Romantiker und Rambos völlig fehl am Platz sind

Unser Job ist auf der Straße. Demonstrationen, Fußballspiele, Großevents wie das Donauinselfest, Öffi- und Dämmerungs-Streifen, Identitäts-Feststellungen plus Patrouillen auf den Hotspots der Stadt", beschreibt Manfred Ihle, Kommandant der Bereitschaftseinheit die Aufgaben seiner 210 Männer und Frauen starken Truppe.

Die Bereitschaftseinheit gilt als Bewährungsprobe für gerade fertig ausgebildete Polizisten. Die Beamten werden fünf Monate mit den unattraktiven Seiten einer Großstadt konfrontiert.

Beispiel Praterstern: Mit der U 2 fährt ein Dutzend Uniformierte zum Verkehrsknoten in der Leopoldstadt. Schon in der Garnitur vermittelt die Gruppe, mit blauem Barret und blauen Polizei-Overalls gekleidet, Präsenz. Kaum ausgestiegen werden die ersten Personen – in diesem Fall zwei Asylwerber – kontrolliert. Via Handy ist die Gültigkeit der Dokumente rasch geklärt.

Der Weg führt durch die Bahnhofshalle zum Praterstern-Vorplatz. Beim Verlassen des Gebäudes die erste unvorhergesehene Situation: Eine alkoholisierte Hundebesitzerin hat alle Hände voll zu tun, ihr Tier zurückzuhalten. Die aggressive Promenadenmischung faucht Abteilungsinspektor Paul Pany mit voller Lautstärke und bereits auf den Hinterbeinen stehend an. Das Tier hat einen Beißkorb und wird an der Leine geführt. Pany zuckt nicht einmal mit der Wimper. "Ich hab’ den Hund schon gesehen. Wir scannen unsere Umgebung ab. Speziell am Praterstern. Heikle Momente gehören hier dazu."