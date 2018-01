Wo Michael Ludwig die Herzen zufliegen

Der Saal nicht allzu überbordend gefüllt, der Altersschnitt eher gehoben, wenig Publikum, das nicht zum eigenen engen Mitstreiter-Kreis zählt: Vielleicht steht der "Rote Herzen Ball" der SPÖ Simmering sinnbildlich für den derzeitigen Zustand der Wiener Sozialdemokraten.

Eines ist aber sicher: Für Michael Ludwig ist der Ball im Festsaal der SimmCity Freitagabend ein Heimspiel. Selbst aus dem großen Flächenbezirk Floridsdorf stammend, darf der Wohnbaustadtrat, der Michael Häupl als Bürgermeister beerben möchte, auch in dem seit 2015 blau regierten traditionellen Arbeiterbezirk im Osten Wiens auf eine treue Gefolgschaft zählen.

Daumen drücken

Entsprechend groß ist der Jubel, als er gemeinsam mit Bezirksparteichef Harald Troch das Fest auf der mit roten Herzen geschmückten Bühne eröffnet. "Am 27. Jänner fällt eine wichtige Entscheidung", erinnert Troch an den Landesparteitag, auf dem der Häupl-Nachfolger in einer Kampfabstimmung gekürt wird. "Ich drücke die Daumen, dass der nächste Landesparteivorsitzende Michael Ludwig heißt." Tosender Applaus von den Tischen. Ludwig selbst lobt in seiner Begrüßung jene Genossen, die ihm im Duell mit Klubobmann Andreas Schieder offen unterstützen. Neben Troch zum Beispiel die Döblinger Gemeinderätin Barbara Novak. "Ich habe diejenigen erwähnt, auf die Verlass ist", deutet er die tiefe Spaltung der roten Landespartei dezent an.

Foto: KURIER/Franz Gruber Auch an der Simmeringer Parteibasis würden viele Ludwig gerne als Bürgermeister sehen: "Man soll Schieder nicht schlechtmachen, aber für mich gibt es nur Michael Ludwig", sagt etwa Herbert Kühfuss, Leiter der Sektion 19. "Als Stadtrat hat er seine Sache gut gemacht." Ähnlich auch Bezirksrätin Susanna Kokoll: "Ich bin eher für Ludwig. Als Stadtrat hat er einen höheren Bekanntheitsgrad in Wien", sagt sie.

Foto: KURIER/Franz Gruber Für alle Fälle will sie kommende Woche aber noch eines der parteiinternen Hearings besuchen, um sich von beiden Kandidaten ein Bild zu machen.

Schieder-Fans

Uneingeschränkte Unterstützung hat Ludwig aber auch in Simmering nicht. Stadtschulrat Heinrich Himmer lässt sich zwar höflich gemeinsam mit dem Stadtrat fotografieren, beim Parteitag will er dann aber doch Schieder wählen: "Mit ihm sehe ich die größeren Chancen für die Wien-Wahl 2020. Er kann die Vorzüge des roten Wiens besser herausstreichen." Hier am Ball sei das aber ohnehin nicht das wichtigste Gesprächsthema, vielmehr würden die Menschen über die zweifelhafte Performance der Bundesregierung reden.

"Schieder lebt die sozialdemokratischen Werte, obwohl er aus einer eher gehobeneren Gegend stammt", sagt Sissi Nemes von den Simmeringer Kinderfreunden. Als Gegenpol zu den Ludwig-Festspielen am Ball hat sie eine Diskussionsrunde mit Schieder in Simmering mitorganisiert (siehe unten). "Denn hier im Bezirk wird man mit Informationen über Ludwig förmlich zugeschüttet", sagt die Simmeringer Funktionärin.

Ein prominenter Ballgast will sich hingegen weiterhin nicht in die Karten blicken lassen. "Ich habe mich bemüht, mich nicht an den Personal-Spielen zu beteiligen, und werde das auch weiter so halt. Schließlich sitzen wir alle in einem Boot", sagt Umweltstadträtin Ulli Sima.

Foto: KURIER/Franz Gruber Ihren Besuch in Simmering will sie jedenfalls nicht als Unterstützung für Ludwig verstanden wissen. Eine Prognose, wer das Rennen machen wird, wagt sie nicht abzugeben. Sima geht aber davon aus, dass sich nach dem 27. Jänner die Partei geschlossen hinter ihrem neuen Chef versammelt – egal ob er Ludwig oder Schieder heißt.