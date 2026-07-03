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WM-Aus gegen Spanien: Hunderte Fans fieberten beim KURIER Public Viewing mit

Große Emotionen im Palais Freiluft: Hunderte Fans unterstützten Österreich beim WM-Duell gegen Spanien. Trotz des Ausscheidens blieb vor allem eines in Erinnerung: die rot-weiß-rote Euphorie.
Katharina Hierhacker
03.07.2026, 17:18

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Schon Stunden vor dem Anpfiff herrschte im Palais Freiluft beste Stimmung. Hunderte Fußballfans kamen zum KURIER Public Viewing zusammen, um Österreich im WM-K.-o.-Duell gegen Europameister Spanien die Daumen zu drücken. Rot-weiß-rote Trikots, geschminkte Gesichter und zahlreiche Mitmachstationen sorgten schon vor Spielbeginn für echtes Stadiongefühl. Unter den Gästen war auch Musiker Julian le Play. Spätestens bei der Bundeshymne wurde es emotional: Hunderte Fans sangen lautstark mit und hofften auf den Einzug in die nächste Runde. Auch während der Partie wurde jede Aktion der österreichischen Nationalmannschaft bejubelt. Bis zur Halbzeit blieb die Hoffnung auf den Aufstieg bestehen, doch am Ende musste sich Österreich dem Europameister geschlagen geben. Besonders emotional war der Abschied von Marko Arnautović. Nach 137 Länderspielen und 49 Toren verabschiedete sich Österreichs Rekordspieler und Rekordtorschütze aus dem Nationalteam. Trotz des Ausscheidens überwog bei den Fans der Stolz auf die Leistung der Mannschaft. Die rot-weiß-rote Euphorie, die das Land in den vergangenen Wochen erfasst hat, wird vielen noch lange in Erinnerung bleiben.

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