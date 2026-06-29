Österreich gegen Spanien: Public Viewing im Palais Freiluft

Wenn Österreich auf Spanien trifft, verwandelt sich das Palais Freiluft am Donnerstag, 02. Juli 2026, in eine große Fan-Zone unter freiem Himmel. Das WM-Highlight wird live auf einer beeindruckenden 8x3 Meter LED-Wall übertragen und sorgt in sommerlicher Atmosphäre für echtes Stadionfeeling mitten in Wien.

Bereits vor dem Anpfiff dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf Foto-Box, XXL-Wuzzler, Torschuss- und Gaberl-Stationen, sowie kleine Überraschungen freuen und währenddessen die entspannte Atmosphäre im Garten Palais Auersperg genießen.

Auch kulinarisch bietet das Event Vielfalt: Sieben Gastrostände mit Sushi, Pizza, Burgern, Barbecue, Süßem, libanesischer und Wiener Küche sowie eine Bar sorgen für das passende Angebot rund um den Fußballabend.

Das Ticket kostet 25 Euro und beinhaltet neben dem Eintritt einen Speisen-Gutschein sowie einen Drink-Gutschein. Kinder unter 12 Jahren erhalten freien Eintritt.

Einlass und Start sind ab 17 Uhr, das Match wird live im Palais Freiluft in der Trautsongasse 1b, 1080 Wien, übertragen.



Anmeldung und Tickets unter: kurier-events.at