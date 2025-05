Teils neue Gesichter in Wiens Wirtschaftskammer: Ruck und seine sieben Obleute

Eine große Überraschung ist es nicht: Walter Ruck, der mächtige Wiener Wirtschaftskammerpräsident, wird weitere fünf Jahre in dieser Funktion tätig sein – am Dienstag wurde er einstimmig wiedergewählt. Der Bauunternehmer, der als enger Vertrauter von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gilt, will sich unter anderem auf das Thema Bildung stürzen.

Diese sei für den „Erfolg des Wirtschaftsstandorts Wien wie ein Bissen Brot notwendig“, sagte er in einer Dankesrede.

Auf der Ebene unter Ruck gibt es allerdings einige neue - teils auch überraschende - Gesichter. Gleich drei Sparten bekommen neue Spitzenfunktionäre.