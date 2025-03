Zwischen Partys und Protesten: Wir Kinder vom Zwidemu

In der öffentlichen Wahrnehmung (sprich: bei Erwachsenen und in den Medien) war Zwidemu erst ab Corona Thema. Vielleicht fielen die dortigen Treffen der Jugendlichen in der leeren Stadt einfach mehr auf – vielleicht waren es auch die Corona-Demos , die die Aufmerksamkeit auf den Ort lenkten.

Buschneggs Recherchen mit Zeitzeugen und auf Facebook zeigten, dass um 2010 offenbar das Bedürfnis stieg, sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufzuhalten.

"Facebook ist ja das älteste soziale Medium, das damals schon von vielen verwendet wurde", erklärt er. Leute posteten zu jener Zeit etwa, dass sie am Heldenplatz von den Wiesen verscheucht wurden – und so landete man irgendwann am Zwidemu, also zwischen den Museen.