„Glow-up“ für den Donaukanal: Grün und gratis statt Beton und Bezahlzwang

Umso einiger waren sich die Verantwortlichen bei der Projektpräsentation am Donnerstag hingegen darüber, wie der Donaukanal künftig ausschauen soll: Begrünung, Naherholung sowie die Entflechtung von Rad- und Fußgängerwegen sind auf dem 2,6 Kilometer langen innerstädtischen Abschnitt geplant.

Was man nicht möchte: „In diesem Bereich wird keine zusätzliche Gastronomie dazukommen“, betonte Sima, die sich eine konsumfreie Zone am Wasser wünscht – und das, obwohl die Stadt bis vor Kurzem die ganzjährige Gastronomie am Donaukanal noch ausbauen wollte. Umgesetzt wurde wenig. Laut Sima hätten viele Betreiber mit Corona bzw. Folgen zu kämpfen.

Auf der rechten Uferpromenade im Bereich Salztorbrücke, der sogenannten „urbanen Mitte“, haben die Arbeiten begonnen. Der räumlich – etwa durch Bäume und Grünstreifen – getrennte Radweg ist hinter Baustellengittern in den Grundzügen bereits erkennbar. Fußgänger haben wasserseitig ihren eigenen Bereich.