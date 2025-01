„Unglaublicher Rekord“: Direktor Bunzl freut sich „wahnsinnig“

Von der Dotierung her spielt das kommunale Wien Museum mittlerweile in der Liga des staatlichen Kunsthistorischen Museums: Die Subvention stieg im vergangenen Jahrzehnt von 15,3 auf 27,6 Millionen Euro.

2024 zählte das KHM rund zwei Millionen Besuche. Das Wien Museum kam auf halb so viele (877.145). Wiewohl das neue, heiß ersehnte Gebäude am Karlsplatz erst am 6. Dezember 2023 eröffnet worden war. Und obwohl der Eintritt in die Dauerausstellung für alle gratis ist (und nicht nur, wie im KHM, für alle bis 19).

Das Haus sei "gestürmt" worden

Direktor Matti Bunzl, auf weitere fünf Jahre verpflichtet, freute sich am Dienstag dennoch „wahnsinnig“ – über die Anwesenheit von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bei der Pressekonferenz und über den „unglaublichen Rekord“. Laut Geschäftsführerin Christina Schwarz sei das Haus „am Anfang gestürmt“ worden, dann hätten sich die Besucherzahlen „auf einem sehr hohen Niveau eingependelt“. Insgesamt soll sich die Zahl der Besuche 2024 am Karlsplatz mit 643.711 gegenüber der Zeit vor dem Umbau verfünffacht haben.

Allerdings gab es damals keinen generellen Gratiseintritt. Und die Sonderausstellungen, für die man weiterhin zahlen muss, animierten nicht die Massen: „Raub“ belegt in der ausgehändigten Liste der Sonderschauen seit 2009 mit etwa 10.000 Besuchern den allerletzten Platz. Wenig berauschend auch das Ergebnis der Schau über Fischer von Erlach, mit der Bunzl die neue Sonderausstellungsfläche eröffnete.