Winzer und Investor machen Krawall auf dem Naschmarkt

Das Hauptaugenmerk liegt aber ganz klar beim Wein. Neben dem Sortiment der Domaines Kilger aus der West- und Südsteiermark, hat Krawall-Chef Uwe Schiefer eine exklusive Weinkarte zusammengestellt. Zwar möchte der Winzer „mindestens ein Mal pro Woche“ selber am Naschmarkt anzutreffen sein. Im Regelfall beraten aber Barleiter Adriano Iovene und Sommelier Alexander Herbei punkto Weinbegleitung bzw. -einkauf.

Ab-Hof-Verkauf samt Hauszustellung gibt es im Krawall nämlich auch. „Das ist ein ganz zentraler Teil unseres Angebots“, betont Schiefer. „Zu haben ist unser gesamtes Sortiment, wobei der Großteil glasweise verkostet werden kann.“

In Zukunft will der Blaufränkisch-Spezialist das Lokal am Naschmarkt nicht zuletzt für Wein-Events – Verkostungen seiner Aushängeschilder „Szapary“ und „Reihburg“ oder Jahrgangspräsentationen – nützen. Der Standort Wien sei dafür besonders reizvoll, sagt er. Weshalb auch eine Expansion nicht auszuschließen sei. Über eine zweite Location denke man bereits nach. Das werde dann aber was Größeres, ein Steakhaus vielleicht.

Info: Bar&Vinothek Krawall, Dienstag bis Samstag, jeweils von 9–23 Uhr.