Wildtiere erobern die Stadt

Es hat in meinem Garten ausgesehen, als ob jemand Kanalrohre verlegen würde.“ Mit Schrecken erinnert sich Katharina Moser an das Vorjahr zurück, als sie mehrmals nächtlichen Besuch von Wildschweinen erhielt. Auf der Suche nach Nahrung durchpflügten die Borstentiere ihren Garten.

Bei Weitem kein Einzelfall: In Wien sind immer mehr Wildtiere anzutreffen. Neben Wildschweinen verwüsten auch immer wieder Dachse und Biber die Gärten in den Außenbezirken. Vereinzelt tauchen in Vorstadt-Restaurants sogar Füchse auf, die um Futter betteln.

Was für direkt Betroffene bisweilen ein Ärgernis ist, freut die Tierschützer: „So erhalten auch in der Stadt lebende Menschen und vor allem Kinder einen Zugang zu einem Stück Natur“, sagt Andrea Swift vom Verein Pfotenhilfe.

Naturgemäß ist die genaue Zahl der Füchse, Dachse und Marder, die sich in der City tummeln, schwer zu erheben. „Es gibt aber jedenfalls immer mehr Sichtungen und Meldungen“, sagt Manuela Habe vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der VetMed. In einem Forschungsprojekt arbeitet sie an einer Bestandsaufnahme der Wildtier-Population in Wien.

Allein im Vorjahr wurden rund 300 Sichtungen von Füchsen gemeldet. Nimmt man Untersuchungen in anderen europäischen Städten zur Basis, könnten aber bis zu 4000 Füchse in Wien leben. Für die Dachse liegen 200 Meldungen vor. Zusätzlich dürften rund 400 Biber auf der Donauinsel, beim Liesingbach sowie am Donau- und Marchfeldkanal leben. Bisweilen machen sie sich aber auch über Obstbäume in Gärten her.

Grobe Anhaltspunkte bieten auch die Abschusszahlen der Jäger: Wurden 2009 in Wien noch 372 Wildschweine erlegt, waren es im Jahr darauf 462. Rechnet man noch den Lainzer Tiergarten dazu, kommt man sogar auf 1600 Stück.