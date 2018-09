Wiesngaudi: Wien wird wieder ein Dorf

Ehe er zum Bieranstich auf die Bühne darf, plaudert er mit den Gästen, lässt sich ein SPÖ-Lebkuchenherz zustecken und posiert für Fotos mit Fans und Musikern. Er freue sich über die vielen Gäste und Mitwirkenden aus den anderen Bundesländern, sagt Ludwig dann auf der Bühne. Aber auch über die Kulinarik, das Bier, den Wiener Wein und die „wunderschönen Mädeln in Tracht“. Der Bieranstich mit Ex-Abfahrer und Gösser-Werbebotschafter Hans Knauß werde nicht sein letzter Besuch sein, verspricht der Bürgermeister.

Vom Festwagen, gleich hinter Ludwig, darf dieses Jahr auch Markus Wölbitsch herunterwinken. Er ist erst seit wenigen Monaten Stadtrat der Wiener ÖVP. Gegen Bierzelt-Gaudi in der Stadt hat auch er nichts einzuwenden: „Das kommt einem aktuellen Trend entgegen: Weg von der Anonymität, hin zu mehr dörflichen Strukturen auch in der Großstadt. Ähnlich wie das in meinem Heimatbezirk Liesing schon seit jeher ist.“

Die Tracht gehöre dazu, ist Wölbitsch überzeugt: „Sie sorgt für Lockerheit. Ab und zu trage ich sie gerne. Ich versuche aber, nicht etwas vorzugeben, was ich nicht bin“, sagt der ÖVP-Politiker, der die Wiesn an den kommenden Abenden öfter besuchen will, um in lockerer Atmosphäre über Wirtschaft, Politik und Privates zu plaudern.

Was auffällt: Die Spitze der FPÖ – sonst Fixstarter bei derart rustikalen Vergnügungen – fehlt diesmal bei der Eröffnung. Aufgrund des Sitzungsmarathons im Gemeinderat habe kein Funktionär die Zeit gefunden, in den Prater zu kommen, erklärt eine Sprecherin. Man werde aber, verspricht sie, das Versäumte nachholen. www.wienerwiesnfest.at