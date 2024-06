Wiens Zuagraste: 5 Fragen an 5 Wiener Politiker, die nicht in Wien geboren sind

2. Was an Wien hat sie überrascht? Haben Sie einen Kulturschock erlebt?

Wie öffentlicher Verkehr in einer Stadt aussehen kann, die Coolness, die Auswahl an Events und Lokalen bis zu den langen Öffnungszeiten der Kaffeehäuser.

Ich war überrascht, wie irrsinnig groß und weitläufig alles für mich war. Ich bin anfangs immer alles zu Fuß gegangen, so wie ich es aus Klagenfurt gewöhnt war. Ich hab die Distanzen in Wien völlig unterschätzt – und dann bald die tollen Wiener Öffis lieben gelernt.

Fünf Fragen an Jürgen Czernohorszky (SPÖ)

Amtsführender Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal

Geburtsort: Eisenstadt

Warum hat es Sie nach Wien verschlagen?

Mich hat es gleich zwei Mal nach Wien verschlagen: Nach meiner Geburt in Eisenstadt habe ich als Kindergartenkind drei Jahre in Wien verbracht, bevor es aus familiären Gründen in die Oststeiermark ging. Meine Wienliebe war offenbar aber so stark, dass ich immer wusste: Nach der Matura geht’s wieder zurück. Und so war es dann auch.

Überrascht hat mich als Kind die Buslinie 13A, die damals als Doppeldecker unterwegs war. Einen Kulturschock hatte ich als junger Erwachsener wegen des Sprachunterschieds. Für jemanden, der bellendes Oststeirisch gewohnt war, klangen die Wienerinnen und Wiener wie ausgebildete Nachrichtensprecher.