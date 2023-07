Wiens "Schienenersatzverkehrsradler": Wo sind sie geblieben?

Man muss an den seit heute verwaisten Stationen des beliebten 46ers das sehr, sehr Kleingedruckte lesen, um zu erfahren, dass man die "Schienenersatzverkehrsräder" bis zum Ende der Streckensperre kostenlos ausborgen darf.

Es verwundert daher nicht, dass einem an diesem Montagmorgen auf der Lerchenfelder, auf der Thalia- und auf der Maroltingerstraße kein einziger „Schienenersatzverkehrsradler" entgegenkommt. Auch auf der parallel geführten Radroute durch die Hasnerstraße nicht.

An den Leihstationen bei den Stationen der U6 und der U3 sowie am Richard-Wagner- und am Schuhmeierplatz fehlt vor 8.30 Uhr kein einziges Leihrad.