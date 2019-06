Wiens Rotlicht-Legende "Madame Nina" ist tot

Einen großen Einschnitt in ihr Leben gab es 2016, als Madame Nina ihr Bordell nach einem langen Streit mit dem Hausbesitzer schließen musste.

In dem Haus seien regelmäßig Prominente zu Gast gewesen. Die Puffbesitzerin sprach stets davon, dass es sich dabei teilweise um Weltstars gehandelt hatte. In ihrem Buch "Madame Nina weiß alles" kokettierte sie auch mit ihrem Wissen um die sexuellen Vorlieben so mancher Promis.