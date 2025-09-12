Wiens Hotels für Weihnachten und Song Contest schon gut gebucht

Die Wiener Hotels sind für die Weihnachtszeit sowie für den Song Contest im kommenden Jahr bereits gut gebucht. Das berichtete der Fachgruppenobmann der Hotellerie in der Wiener Wirtschaftskammer, Felix Neutatz, am Freitag in einer Aussendung. Verantwortlich dafür sei die Verschiebung der Ortstaxen-Erhöhung, zeigte er sich überzeugt. Mit der Stadt wurde laut Neutatz auch eine neue Berechnungsmethode vereinbart. Sie soll zur besseren Vergleichbarkeit der Preise beitragen.

Dass die Erhöhung der Ortstaxe mit 1. Dezember gerade noch abgewendet werden konnte, lasse Wiens Tourismusunternehmer aufatmen, versicherte Neutatz - der seit Anfang September als Branchenobmann fungiert. Dass die Ortstaxe nun erst zur nächsten Sommersaison steige, rette den Hotels die Winter- und Frühlingssaison. Im Wiener Rathaus hatte man auf die Kritik an der Budgetmaßnahme reagiert und die Erhöhung verschoben. Bessere Vergleichbarkeit von Preisen "Viele Hotels haben gerade vor Weihnachten auch Stammgäste, die jedes Jahr die vorweihnachtliche Stimmung in Wien erleben wollen", erklärte Neutatz.

In den vergangenen Wochen habe das Weihnachtsgeschäft angezogen, auch das Songcontest-Wochenende sei bereits gut gebucht: "Da sind viele Verträge unter Dach und Fach, wir werden nach einem etwas schwächeren Sommer wieder einen guten Winter haben." Neben der Verschiebung der Ortstaxe wurde in den Verhandlungen mit der Stadt laut Neutatz auch eine weitere "wichtige Weichenstellung" fixiert. Denn es sei aufgrund der Berechnungsmethode derzeit nicht möglich, bei Preislisten oder Verträgen die Ortstaxe extra auszuweisen. Nun solle diese Möglichkeit geschaffen werden.