Wiens erster Tiefkühlmarkt "Tip Top Frozen" feierte Einjähriges

Wer kennt es nicht: Man kommt von der Arbeit nach Hause und weiß oft nicht, was man kochen soll. Dazu hat man meistens weder Zeit noch Lust sich noch etwas zuzubereiten. Damit sich niemand mehr große Gedanken über Mittag- oder Abendessen machen muss, eröffnete Familie Köffler im Mai 2022 den ersten Tiefkühlmarkt „Tip Top Frozen“ in der Pilgramgasse 10. Zum Einjährigen veranstaltete der Laden eine offene Verkostung.

Von Risotto bis zu Curry

Im „Tiefkühl-Supermarkt“ können die verschiedensten Tiefkühlgerichte, die regional und saisonal zubereitet sind, gefunden werden. Das Besondere: Das Familienunternehmen rund um Geschäftsführerin Margit Köffler bereitet die Speisen selbst in seiner Küche in der Heumühlgasse zu. Dabei teilt sich „Tip Top Frozen“ die Küche mit dem Catering-Unternehmen, das Köffler bereits seit 27 Jahren betreibt. Das Essen wird nach der Zubereitung mittels Schockfroster eingefroren und kann dann einfach im Topf oder in der Mikrowelle erwärmt werden.