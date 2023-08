Vom Kanal zur Oase: Grüne wollen Wienfluss renaturieren

Machbar werden die Pläne überhaupt erst durch die Verlängerung des Wientalkanals bis Auhof. Ist der – voraussichtlich 2028 – fertiggestellt, wird nämlich auch bei Hochwasser kein Abwasser mehr in das Bachbett gelangen. Eine Chance, die man nutzen müsse, sagen Stark und Kraus, sei der Wienfluss doch an sich „ein ökologisches Geschenk, das mitten durch die Stadt fließt“. Der Hochwasserschutz bliebe natürlich aufrecht.

Neu sind die Pläne übrigens nicht: Schon um die Jahrtausendwende plante die damalige SPÖ-Umweltstadträtin Isabella Kossina eine umfassende Renaturierung, zur Umsetzung gelangte das Projekt jedoch nie.

Die Kosten haben es freilich in sich: Die Grünen schätzen den Aufwand auf 200 bis 250 Millionen Euro, also in etwa gleich viel wie die Errichtung des neuen Wientalkanals kostet. Ein Aufwand, der es für die Grünen wert ist. Natürlich brauche es Mut und Innovationsgeist, doch mit der Donauinsel habe die Stadt bereits einmal Pionierarbeit geleistet - warum also nicht ein zweites Mal.