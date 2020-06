Wienerin erstickte bei Brand in ihrer Wohnung

Die Rufe der Feuerwehrmänner ließen die Mieter eines Gemeindebaus am Margaretengürtel 96 am Samstag gegen 10 Uhr aufschrecken. Zuvor hatte einer von ihnen schon die Einsatzkräfte verständigt, weil er aus der Wohnung im Dachgeschoß Brandgeruch wahrgenommen hatte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte der Nachbar dann vergeblich, die Wohnungstür zu öffnen, weil er die Bewohnerin noch darin vermutete. Als die 24 Einsatzkräfte nach wenigen Minuten eintrafen, wurde die Tür aufgebrochen und die schreckliche Vermutung des Mannes bestätigte sich. Die 67-jährige Bewohnerin des Gemeindebaus lag tot in ihrer Wohnung.