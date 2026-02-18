Wienerin der Woche: Die Fremdenführerin Christa Bauer

Im Alter von 36 Jahren hat Christa Bauer einen logischen Kreis für sich geschlossen: „Seit 2002 arbeite ich nunmehr als Fremdenführerin in Wien.“

Dazu muss man wissen: Im Alter von 14 Jahren kam eine historisch interessierte Gymnasiastin aus dem Bezirk Korneuburg mit ihrer besten Freundin zum ersten Mal nach Wien, „um die große Stadt zu erkunden“ und war vom „ersten Tag fasziniert von der kulturellen Vielfalt“.

Einzig das Angebot an Lokalen für junge Leute war im Wien der beginnenden Achtzigerjahre „ein bisserl arm“.