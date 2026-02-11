Wienerin der Woche: Die ehrenamtliche Köchin Elisabeth Sári

Immer montags nach dem Frühstück steigt Elisabeth Sári in den Bus, um zum „Nordlicht“ zu fahren. Das „Nordlicht“ in Stadlau ist eine soziale Einrichtung der Volkshilfe Wien. Hier finden wohnungs- und obdachlose Menschen in der Nacht Asyl. Tagsüber werden sie auch verköstigt.

Elisabeth Sári, Bürokauffrau mit 46 Jahren Berufserfahrung, heute im Ruhestand, hilft seit Herbst 2023 montags in der Küche des Tageszentrums mit. Mal kocht sie selbst, oft bereitet sie Salate zu. „Daher werde ich auch ,Salattante’ genannt“, erzählt sie lächelnd. 140 Portionen werden pro Tag im „Nordlicht“ frisch gekocht. Anders als daheim muss sie öfter improvisieren: „Weil wir ja nur mit dem kochen können, was tatsächlich da ist.“ Insofern kann sie sich nicht auf die Mengenangaben in Rezepten verlassen. Für Frau Sári kein großes Drama: „Man kann alles abschmecken.“