Wienerin der Woche: Die Autorin Eva Holzmair

Heute ginge so eine Siedlung als „autofreie Stadt“ durch. In ihrer Kindheit gab es diesen Begriff noch nicht. Dafür waren die Gassen in der Eisenbahnersiedlung in Strebersdorf tatsächlich frei von Autos. Weil nur ganz wenige Eisenbahner neben dem Bahnhof in Strebersdorf ein Auto besaßen.

„Für uns Kinder war die Siedlung wie ein Dorf“, erzählt Eva Holzmair. Auf der Straße konnten die Kinder Fußball und Fangen spielen. Nie mussten sie sich alleine fühlen. Niemand war bessergestellt, die Nachbarn hielten alle zusammen.

Später, als Pubertierende, haderte sie auch mal mit der sozialen Kontrolle in einer Siedlung, in der jeder jeden kannte – und einzelne noch mehr als das.