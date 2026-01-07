Wienerin der Woche: Volksschullehrerin Kathrin Holzer

Kinder, wie die Zeit vergeht! Schon bald geht das erste Semester zu Ende. Erinnert ihr Euch noch an Euer erstes Lied, das Euch Eure Lehrerin gelernt hat? „Wir gehen in die Schule.“ Könnt ihr es noch singen? Für alle 22 von Euch war es ein Signal: Kindergarten war gestern, Schule ist Eure Gegenwart und Zukunft.Für Eure Lehrerin war es das erste Lied in ihrer neuen Schule: in der Volksschule in der Brünner Straße Nr. 139. Für Eure Lehrerin war es das erste Lied in ihrer neuen Schule: in der Volksschule in der Brünner Straße Nr. 139.

Kathrin Holzer hat im September 2025 die 1B, intern „Drachenklasse“ nach ihrem Maskottchen benannt, übernommen. Mit riesigem Tatendrang: „Ich habe mir damit einen Traum erfüllt. Denn ich wollte immer schon Lehrerin in der Volksschule werden.“ Und sie scheint nichts von ihrem Esprit eingebüßt zu haben: „Mit den Kindern ist es immer spannend, ab und zu muss man auch seine Pläne umstoßen, wenn ein Thema auftaucht, das sie gerade beschäftigt.“