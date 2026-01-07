Serie

Wienerin der Woche: Volksschullehrerin Kathrin Holzer

Kathrin Holzer sitzt vor einer Schultafel mit einer Querflöte in der Hand.
Auch ihren 22 Kindern erklärt sie: „Ein Stück klingt nur gut, wenn wir gemeinsam spielen.“
Von Uwe Mauch
07.01.26, 05:00
Kinder, wie die Zeit vergeht! Schon bald geht das erste Semester zu Ende. Erinnert ihr Euch noch an Euer erstes Lied, das Euch Eure Lehrerin gelernt hat? „Wir gehen in die Schule.“ Könnt ihr es noch singen?

Für alle 22 von Euch war es ein Signal: Kindergarten war gestern, Schule ist Eure Gegenwart und Zukunft.Für Eure Lehrerin war es das erste Lied in ihrer neuen Schule: in der Volksschule in der Brünner Straße Nr. 139.

Kathrin Holzer hat im September 2025 die 1B, intern „Drachenklasse“ nach ihrem Maskottchen benannt, übernommen. Mit riesigem Tatendrang: „Ich habe mir damit einen Traum erfüllt. Denn ich wollte immer schon Lehrerin in der Volksschule werden.“

Und sie scheint nichts von ihrem Esprit eingebüßt zu haben: „Mit den Kindern ist es immer spannend, ab und zu muss man auch seine Pläne umstoßen, wenn ein Thema auftaucht, das sie gerade beschäftigt.“

Auch ihr Vater muss manchmal improvisieren. Michael Holzer dirigiert seit vielen Jahren schon die Blaskapelle der Wiener Netze. Und seine Tochter spielt in seinem Orchester gerne die Querflöte.

Die junge Lehrerin erkennt daher Parallelen zwischen der Musik und der Schule: „Ein Stück klingt nur dann gut, wenn wir gemeinsam spielen.“

Beim Aufbau der Klassengemeinschaft sei das auch zu berücksichtigen: „Sie funktioniert nur, wenn sich alle an die Regeln halten, die wir gemeinsam vereinbart haben.“ Bisher halten sich alle daran. Kathrin Holzer freut sich daher heute schon auf ihre Kinder.

