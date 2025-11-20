Wienerin der Woche: Die Kulturmanagerin Lisa Reimitz

Sie ist ein erklärter Fan von Wien. Und sie hat sich diese Stadt auch mithilfe des Musikalischen Adventkalenders Bezirk für Bezirk angeeignet.

Denn aufgewachsen ist Lisa Reimitz in Linz.

Der musikalische Adventkalender in einem (längeren) Satz erklärt: Er startet am 1. Dezember im ersten Bezirk und führt dann bis zum 23. Dezember durch alle Wiener Bezirke bis nach Liesing, den 23. Bezirk von Wien.