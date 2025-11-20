Wien

Wienerin der Woche: Die Kulturmanagerin Lisa Reimitz

Die Kulturmanagerin Lisa Reimitz sitzt im Gastraum im Gasthaus "Birner"
Sie führt uns musikalisch im Advent vom ersten bis in den 23. Bezirk - und bis zum 24. Dezember.
Von Uwe Mauch
20.11.25, 18:00
Kommentare

Sie ist ein erklärter Fan von Wien. Und sie hat sich diese Stadt auch mithilfe des Musikalischen Adventkalenders Bezirk für Bezirk angeeignet.

Denn aufgewachsen ist Lisa Reimitz in Linz.

Der musikalische Adventkalender in einem (längeren) Satz erklärt: Er startet am 1. Dezember im ersten Bezirk und führt dann bis zum 23. Dezember durch alle Wiener Bezirke bis nach Liesing, den 23. Bezirk von Wien.

Wienerin der Woche: Die Bildungsfachfrau Verena Hohengasser

Gegründet hat ihn vor 17 Jahren der frühpensionierte Bankangestellte Friedl Preisl, um die musikalische Vielfalt zu fördern und ebenso das Lokalkolorit der 23 Wiener Bezirke sichtbar zu machen.

Die Raumplanerin und Kulturmanagerin hat im Vorjahr – gemeinsam mit der Akkordeonspielerin Franziska Hatz – die Intendanz des vorweihnachtlichen Musikfestivals übernommen. Sie lobt das Erbe, das ihr Vorgänger hinterlassen hat: „Der Friedl hat über die Jahre einen großen künstlerischen Schatz für uns alle aufgebaut.“

Wienerin der Woche: Die Kältetelefonistin Carolin Dyx

Im zweiten Jahr als Intendantin gelingt es Lisa Reimitz, mehr eigene Akzente zu setzen. Dazu zählt zum Beispiel auch ein Mitsingkonzert an einer ehemaligen Tankstelle auf dem Nordwestbahnhof im zwanzigsten Bezirk.

Seit 2008 lebt Reimitz in Wien. Nach Ausbildungen zur Kulturmanagerin ist sie auch in internationalen Projekten tätig. Neben dem Adventkalender haben Franziska Hatz und sie von Friedl Preisl auch das Klezmore- und das Akkordeonfestival geerbt. Fein ist auch: „Unser Publikum ist weiterhin offen für unsere Ideen.“

Mehr zum Thema

Konzert Floridsdorf
kurier.at  | 

Kommentare