Serie

Wienerin der Woche: Die Sozialarbeiterin Irene Reismüller

Irene Reismüller steht vor dem Stiegenhaus im Karl-Marx-Hof
Sie verhindert im Auftrag von Wiener Wohnen immer wieder Delogierungen von Mietern und Mieterinnen.
Von Uwe Mauch
14.01.26, 05:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wenn sie zwei Mal klingelt, wird es fast immer wieder gut. Irene Reismüller sammelt alleine mit ihrem Lächeln sofort Sympathiepunkte, wenn man ihr zum ersten Mal begegnet.

Dabei ist die Aufgabe der Sozialarbeiterin von Wiener Wohnen nicht leicht: „Wenn ich in einem Gemeindebau anläute, dann ist es fünf Minuten vor zwölf Uhr. Der Termin für eine Delogierung der Mietwohnung steht meist unmittelbar bevor.“

Statt einer Aktentasche trägt Irene Reismüller einen Rucksack. Der ist auch als eine Art Botschaft zu lesen: „Nein, ich bin nicht vom Amt. Ja, ich will Ihnen gerne helfen.“

Seit 2017 sind – so wie sie – Case Manager in den städtischen Wohnhäusern unterwegs. Ihre Bilanz kann sich sehen lassen, wie die leitende Mitarbeiterin von Wiener Wohnen ausführt: „Ich selbst habe mehr als 1.000 Mieter betreut. So wie bei uns allen im Team liegt die Erfolgsquote bei rund neunzig Prozent.“

Zum ausführlichen KURIER TV-Gespräch miit Sozialarbeiterin Irne Reismüller

Wienerin der Woche: Volksschullehrerin Kathrin Holzer

Mit Anträgen auf eine Förderung der Stadt bzw. vom Bund sowie eine Ratenzahlung kann oft im letzten Moment verhindert werden, dass ein Mensch wohnungslos wird. Gelingt das, freuen sich nicht nur jene, die davon bedroht waren.

Irene Reismüller erklärt das so: „Ich habe nach dem Studium sehr lange in der Wiener Wohnungslosenhilfe gearbeitet. Ich weiß ziemlich genau, was Menschen alles verlieren können, wenn sie ihre Wohnung verlieren. Sehr oft ihre Familie, den Job und vor allem ihre Gesundheit.“

kurier.at  | 

Jetzt weiterlesen

Kommentare