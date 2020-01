Wienerin bot vermeintlichen Luxusring zum Verkauf - bei Übergabe entrissen

Eine kurze Ablenkung reichte und der teure Verlobungsring war weg.

"Ich bin immer noch betroffen", sagt die 25-jährige Floridsdorferin nachdem sie dem KURIER den Diebstahl schilderte: Am Donnerstagabend traf sie einen Mann, der sie nach einer Verkaufsanzeige in einer bekannten Internetplattform kontaktiert hatte, in ihrem Wohnhaus im Satzingerweg.

R. bot ihren Verlobungsring, den ihr Mann 2017 in Venedig für sie gekauft hatte, online um 12.500 Euro auf Verhandlungsbasis an. "Eigentlich wollte ich nicht verkaufen, aber wenn der Preis stimmt, hätte ich mir das überlegt", sagt die Mutter eines 18 Monate alten Kindes. Der Ring ist eigentlich nur 1.800 Euro wert.