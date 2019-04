Wiener Wirtschaftskammer hat jetzt eine Zentrale

10 Standorte in einem

Deshalb wurden nicht nur die bisher 55 Abteilungen in fünf große Bereiche zusammengefasst, sondern auch die bisher zehn Standorte der WKW an jenem am Praterstern zusammengeführt. Das Gründerzeitservice hier, die Förderstellen dort - so wie das bis jetzt der Fall war -, das sei "ineffizient" gewesen.

Der Standort am Stubenring bleibt der Kammer erhalten, sie will ihn "der Tradition entsprechend nutzen". Wie genau, werde noch dieses Jahr verkündet. Gekauft hat die WKW das Haus von der Signa Holding von René Benko. Zwei Standorte, die bisher im Eigentum der Kammer waren, gingen gegen Abzug vom Kaufpreis nun an die Signa. Und zwar das Palais Festetics in der Berggasse (Alsergrund) und das Haus am Rudolf-Sallinger-Platz (Landstraße). Dort, wo die Kammer eingemietet war, wurden die Mietverträge gekündigt.

100 Millionen Euro wurden in den neuen Standort investiert. In acht bis zehn Jahren soll sich der Umzug rentiert haben, weil die Kammer dadurch jedes Jahr zwischen acht und zwölf Millionen Euro an Kosten einspare.