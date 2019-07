"Wiener Wirte müssen ÖVP-Wirtschaftsbund verlassen"

Die Wiener Wirte sollten den ÖVP-Wirtschaftsbund verlassen, meint der Präsident der "Freiheitlichen Wirtschaft Wien", Karl Baron. Anlässlich des am Dienstag im Nationalrat beschlossenen Rauchverbots in der Gastronomie will der blaue Landtagsabgeordnete ein Zeichen setzen: Darum werde er allen Gastro-Unternehmern der Stadt Formulare für den Austritt aus dem Wirtschaftsbund zusenden, kündigt er an. Daneben soll ein Eintrittsformular für die "Freiheitliche Wirtschaft" in die Postkästen flattern.