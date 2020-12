Wiener will zu Silvester im Schnitt 39 Euro ausgeben

Die Corona-Pandemie und das damit verbundene Verbot von Silvesterpartys hält die Wienerinnen und Wiener offenbar nicht davon ab, sich mit Sekt und gutem Essen einzudecken. Laut Wirtschaftskammer plant jeder Bundeshauptstädter im Schnitt Ausgaben von 39 Euro für den Jahreswechsel. Insgesamt erwartet sich der Handel dadurch einen Umsatz von 62,4 Millionen Euro.

Einer Umfrage zufolge wollen 70 Prozent feierlich auf 2021 anstoßen, "aber dieses Jahr eben im engsten Familienkreis", wie Handelsobfrau Margarete Gumprecht am Dienstag in einer Aussendung wissen ließ. Die Hälfte der Befragten gab an, Silvester heuer anders als üblich zu begehen - da virusbedingt Restaurant- oder Kabarettbesuche diesmal ausfallen müssen.

Nachtbusse fahren

Die abgesagten Silvesterfeierlichkeiten sorgen auch dafür, dass am Ende dieses Jahres die Wiener Linien ihren Betrieb etwas zurückfahren. Sämtliche U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien sind im Samstagsfahrplan unterwegs, informierten die Verkehrsbetriebe per Aussendung. In den Nachtstunden sind die U-Bahn-Linien bis etwa 1.30 Uhr im Sieben- bis Acht-Minuten-Intervall unterwegs. Danach fahren die Nachtbusse im Halbstundentakt.