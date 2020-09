Wiener Weinwandertag bringt zusätzliche Route wegen Corona

Bewegung an der frischen Luft in Begleitung von Veltliner, Gemischtem Satz und Co. - dazu lädt der Wiener Weinwandertag alljährlich. Deren heurige Ausgabe am 3. und 4. Oktober ist jedoch, wie so viele andere Events, mit besonderen Coronavirus-Regeln verbunden. Dafür gibt es dieses Jahr mehr Platz. Denn zu den drei bestehenden Routen kommt noch eine vierte hinzu.

Organisiert wird der Weinwandertag, der bereits zum 14. Mal stattfindet, vom Stadt Wien Marketing. Dieses wies am Freitag darauf hin, dass für die Veranstaltung aufgrund der Pandemie ein umfassender Richtlinienkatalog mit zahlreichen Präventionsmaßnahmen erarbeitet worden sei. „Wir wollen eine Erlebnisqualität bieten, bei der die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen für die Besucherinnen und Besucher mühelos durchführbar ist, ohne dabei den Genuss der Veranstaltung zu sehr zu beeinträchtigen“, beschrieb Geschäftsführer Michael Draxler die Mission.

Keine Menschenansammlung

Das Infektionsrisiko will man insofern minimieren, als heuer auf Rahmenprogramm und damit verbundene größere Menschenansammlungen verzichtet wird. Damit bei den traditionell gut besuchten Labstationen kein Gedränge herrscht, werden Personengitter und Bodenmarkierungen zwecks Einhaltung der Abstandsregeln angebracht und ein Ordnerdienst engagiert. Beim Anstellen vor den Ausgabestellen für Speis und Trank muss zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.