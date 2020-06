Neue Single-Events für anspruchsvolle Millennials

„Für jeden Topf gibt es einen Deckel“ wird Singles, die die Hoffnung auf einen passenden Partner bereits halb aufgegeben haben, gerne aufmunternd um die einsamen Ohren gehauen (worauf viele mit „Ich bin ein Wok“ kontern, Anm. d. Red.).

Auch die Wienerin Isabella Simlinger scheint fest an die Binsenweisheit zu glauben – zumindest hat sie ihr Projekt, den neuesten Stern am Partnerbörsenhimmel, danach benannt.

„Topel“ – ein Kofferwort aus Topf und Deckel – will anspruchsvolle Akademiker-Singles vernetzen, und zwar jenseits von Zoom-Calls, Wisch-Wahnsinn und Endlos-Chats: Ein- bis zweimal pro Monat treffen sich registrierte Mitglieder zu gemeinsamen Aktivitäten im „echten Leben“ – Volleyball, Weinwandern, Picknicken, Spieleabend, im Grunde alles, was Millennials in ihrer Freizeit eben so machen. Wer mag, kann über die Website mit anderen Mitgliedern in Kontakt treten – oder beim Treffen gleich Handynummern austauschen.