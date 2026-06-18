„In einem Tag ist unser Wein ausgetrunken“

Jedes Jahr ist anders. Davon kann jeder Winzer ein Wienerlied singen. Und natürlich gilt das auch für die Weinwelthauptstadt Wien, die diesen Titel trägt, weil keine andere Metropole ein derart großes Weinanbaugebiet innerhalb der Stadtgrenzen hat wie Wien. Auf 600 Hektar wird der Rebensaft gekeltert. Hauptsächlich ist es der berühmte Wiener Gemischte Satz, der auf 45 Prozent der Fläche zu finden ist.

Und der hat es heuer – im Gegensatz zum Vorjahr – doch etwas schwerer. Wie jeder Wein. Denn während das Jahr 2025 geprägt war von einem kalten Winter, viel Wasser im Frühjahr, einem auch regnerischen Sommer und kühlen Nächten im Herbst, ist das Jahr 2026 ganz anders gelaufen, wie Josef Wimmer-Schmidt vom Weingut Cobenzl (Stadt Wien) analysiert.

Zwar sind die extrem kalten Nächte mit zwölf Grad Minus dem Weinbauern dienlich, weil Schädlinge absterben, aber das Wasser ist das Problem. Also das fehlende Wasser. Stress bei den Rebstöcken „Im Frühjahr war der Mangel so stark, dass die Rebstöcke aus Stress früh ausgetrieben haben“, gibt Wimmer-Schmidt einen Einblick in die Wiener Weinstöcke. Deshalb werde die Lese heuer wohl zehn bis 14 Tage früher stattfinden – also schon ab Mitte August. Was wieder eine Herausforderung darstellen wird – wegen der Hitze, die den Trauben bei der Lese nicht gerade zuträglich ist, wie der Kellermeister weiß. Wie der Klimawandel überhaupt – wobei Österreich nicht so stark betroffen ist, wie etwa große Weinbauregionen wie Andalusien in Spanien oder in Napa Valley in den USA, wo mit der „Fire Season“ wegen der großen Hitze und vielen Waldbrände sogar eine fünfte Jahreszeit eingeführt wurde, wie Winzer Fritz Wieninger schildert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Josef Kleinrath Wien-Wein: Edlmoser, Wieninger, Podsednik, Huber, Christ und Wimmer-Schmidt.

Wein im Wandel der Zeit Aber die Arbeit im Weingarten hat sich auch in Wien aufgrund der massiven Veränderungen in den vergangenen Jahren, erläutert Thomas Huber vom Fuhrgassl-Huber: „Früher haben wir die Blätter entfernt und die Trauben freigelegt, damit sie mehr Sonne bekommen.“ Jetzt würde man gerade so viele Blätter wegnehmen, dass eine Durchlüftung erfolgt. Darüber hinaus sorgt eine Begrünung zwischen den Weinstöcken dafür, dass die Bodentemperatur nicht über 50 Grad klettert. Auch beim Nachsetzen spielen die neuen Bedingungen eine Rolle: Gesetzt werden Sorten, die mehr Säure liefern und später reifen. „Beim Grünen Veltliner werden Nordlagen noch interessant werden“, ist Wieninger überzeugt. In Zukunft soll auch KI im Weingarten eine größere Rolle spielen. „Sie hilft uns in unserem bäuerlichen Beruf“, ist Wieninger überzeugt. So geben Drohnen anhand der Aufnahmen von oben Aufschluss über den Zustand der Reben und herrschenden Trockenstress. Es gibt Programme, die den Weingartenboden analysieren und Vorschläge erstellen, den Boden für die jeweilige Traube fitter zu machen. Und KI-gestützte Wetterprognosen helfen auch beim Pflanzenschutz, weiß Wieninger.

So wichtig ist Wein Aber zurück in die Gegenwart. Es wird weniger Wein getrunken, das steht fest. Statt 28 sind es österreichweit „nur“ mehr 25 Liter pro Kopf und Jahr. Sorgen machen sich die Winzer dennoch keine. „Die Jungen trinken viel Wein“, weiß Wieninger, gerade der frische, leichte Gemischte Satz sei auch in dieser Generation gefragt. Trotz Rückgang im Konsum bleibt der Weinbau ein Wirtschaftsfaktor, wie die im Vorjahr präsentierte „Economia“-Studie zur Freude der Gruppe „WienWein“ zeigt. Allein in Wien sichert die Weinwirtschaft mehr als 11.700 Arbeitsplätze. Umgerechnet auf die Rebfläche sind das in Wien 1.842 Arbeitsplätze je 100 Hektar. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern der Spitzenwert – in der Steiermark werden 170 Arbeitsplätze je 100 Hektar gesichert, in NÖ 112, im Burgenland laut dieser Studie gar nur 47. Wobei das natürlich dem verdichteten städtischen Umfeld in Wien geschuldet ist.

Fakten zu Wein Arbeitsplätze Ö-weit

Laut „Economia“-Studie schaffte die Weinwirtschaft 2023 in Österreich über 68.000 Jobs (1,5 Prozent aller Arbeitsplätze). 11.728 Arbeitsplätze in Wien

Die Weinwirtschaft in Wien sichert 11.728 Jobs. Wertschöpfung

Allein in Wien wurden laut Landwirtschaftskammer Wien fast 880 Millionen Euro an Bruttowertschöpfung (Löhne, Gehälter, Investitionen) generiert. Steuerleistung

Im Jahre 2023 wurden in Wien 55,2 Millionen Euro an Steuern und Abgaben geleistet. Erntemenge

Auf 660 Hektar Rebfläche werden drei Millionen Liter Wein (vier Millionen Flaschen) produziert. Konsum

50 Prozent des Weins werden direkt in Wien, beim Heurigen, getrunken. 30 Prozent kommen in den Handel, 20 Prozent gehen in den Export.