Die besten Heurigen in Wien: Unsere Top 5 Adressen

5 / Der Weingarten Idyllischer Platz in den Weinbergen – herrlicher Blick, gute Weine, diverse Spritzervariationen (Maracuja, Wildberry) und kulinarische Spezialitäten, etwa Fisch vom Fischereimeister Andi Nägler. Leider nur einmal im Monat für wenige Tage offen.

Senderstraße 19, 1210 Wien derweingarten.at

4 / Heuriger Steinklammer Tolle Weine vom Bioweingut Fuchs-Steinklammer in Weiß und Rot(!), etwa Gemischter Satz und Pinot Noir. In dem schönen Garten werden unter anderem auch viele Gerichte der Wiener Küche nach alten Familienrezepten aufgetischt.

Jesuitensteig 28, 1230 Wien heuriger.co.at

3 / Buschenschank in Residence Der Heurige von Winzerin und Heurigenwirtin Jutta Kalchbrenner ist eine wahre Idylle ohne Kitsch. Hervorragende Weine und puristische Kost – von Bio-Knacker über regionalen Fisch bis zu selbst eingelegtem Gemüse. Die Stammgäste lieben das.

Langackergasse 5A, 1190 Wien jutta-ambrositsch.at

2 / Helmut Krenek Paradeheuriger im oberen Bereich der Stammersdorfer Kellergasse – mit schöner Gartenlaube und herausragender Küche. Darunter Schweinsbraten vom Wollschwein, Wildkäsekrainer und Altwiener Mehlspeisen. Dazu die ausgezeichneten Göbel-Weine.

Stammersdorfer Kellergasse 131, 1210 Wien helmut-krenek.at

1 / Wieninger am Nussberg Biodynamische Weine von den Weingütern Wieninger und Hajszan-Neumann, kalte Buschenschank-Klassiker mit Kick von erstklassigen Produzenten. Etwa Mangalitza-Presswurst und Beinschinken vom Thum, Saibling und Forelle vom Gut Dornau.