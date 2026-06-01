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Essen & Trinken

Die besten Heurigen in Wien: Unsere Top 5 Adressen

Diese fünf Heurigen in Wien zählen für uns zu den besten Adressen für genussvolle Stunden mit Wein und guter Küche.

von Herbert Hacker

01.06.26

5 / Der Weingarten  

Idyllischer Platz in den Weinbergen – herrlicher Blick, gute Weine, diverse Spritzervariationen (Maracuja, Wildberry) und kulinarische Spezialitäten, etwa Fisch vom Fischereimeister Andi Nägler. Leider nur einmal im Monat für wenige Tage offen.

Senderstraße 19, 1210 Wien

derweingarten.at

4 / Heuriger Steinklammer 

Tolle Weine vom Bioweingut Fuchs-Steinklammer in Weiß und Rot(!), etwa Gemischter Satz und Pinot Noir. In dem schönen Garten werden unter anderem auch viele Gerichte der Wiener Küche nach alten Familienrezepten aufgetischt.

Jesuitensteig 28, 1230 Wien

heuriger.co.at

3 / Buschenschank in Residence

Der Heurige von Winzerin und Heurigenwirtin Jutta Kalchbrenner ist eine wahre Idylle ohne Kitsch. Hervorragende Weine und puristische Kost – von Bio-Knacker über regionalen Fisch bis zu selbst eingelegtem Gemüse. Die Stammgäste lieben das.

Langackergasse 5A, 1190 Wien

jutta-ambrositsch.at

2 / Helmut Krenek 

Paradeheuriger im oberen Bereich der Stammersdorfer Kellergasse – mit schöner Gartenlaube und herausragender Küche. Darunter Schweinsbraten vom Wollschwein, Wildkäsekrainer und Altwiener Mehlspeisen. Dazu die ausgezeichneten Göbel-Weine.

Stammersdorfer Kellergasse 131, 1210 Wien

helmut-krenek.at

1 / Wieninger am Nussberg

Biodynamische Weine von den Weingütern Wieninger und Hajszan-Neumann, kalte Buschenschank-Klassiker mit Kick von erstklassigen Produzenten. Etwa Mangalitza-Presswurst und Beinschinken vom Thum, Saibling und Forelle vom Gut Dornau.

Eichelhofweg 125, 1190 Wien

wieninger-am-nussberg.at

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(kurier.at)  |  Stand:

Über Herbert Hacker

Herbert Hacker ist österreichischer Journalist, Gourmetkritiker und Buchautor. Er schrieb unter anderem für "News", "Format" und "Die Zeit" und war von 2013 bis 2017 Chefredakteur des "Falstaff-Magazins" sowie des "Falstaff Restaurantguides".

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